Какой будет погода на неделе 21.09.2020, 18:25

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Прогноз погоды по Беларуси на 22-24 сентября.

22 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Малооблачно. Без осадков, пишет сайт pogoda.by.

Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +4..+10°С, местами до +12°С, днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

23-24 сентября погоду в Беларуси обусловит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. В эти дни в нашей стране ожидается: переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, в отдельных районах до +12..+13°С, днем от +20°С по северо-востоку до +27°С по юго-западу страны.

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