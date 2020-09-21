«Лет 30 назад в Польше происходили такие же перемены, какие происходят в Беларуси сейчас» 4 21.09.2020, 18:37

4,083

Давайте вспомним, как закончили польские «ОМОНовцы».

- Лет 30 назад в Польше происходили такие же самые перемены, какие происходят и в Беларуси сейчас, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. Хочу напомнить, как закончили польские омоновцы.

Тогда десятки тысяч поляков попали под репрессии. Это было начало конца ПНР, а также приговор для тысяч сотрудников МВД, выполнявших преступные приказы.

Специальная бригада МВД Польши, ZOMO - аналог белорусского ОМОНа. Начали стрелять. Убили людей только за то, что они хотели достойно жить, добивались достойных зарплат...

17 бывших сотрудников МВД получило от 2,5 до 15 лет тюрьмы, двое обвиняемых не дожили до приговора. Некоторым было так стыдно перед поляками, что просили через адвокатов не публиковать их фамилий. Суд не послушался и сделал процесс открытым, вся Польша могла смотреть на своих "героев". ZOMO ликвидировали сразу после первых свободных выборов.

Сегодня вспоминая эту структуру коммунистического МВД поляки плюются, трактуют ее как позорный символ репрессий.

Для тех, кто бил, репрессировал и пытал в свободной Польше работы в МВД не нашлось. Те, кто не выполнял преступных приказов и не выдавал несправедливых приговоров, работали дальше.

Закон о пенсиях бывших сотрудников силовых ведомств со времен ПНР вышел в 2009 году. В СМИ появлялась информация о самоубийствах пенсионеров коммунистических МВД и органов безопасности, которым обрезали пенсии. Были и те, кто сохранил пенсии и надбавки. Они, занимая должности в силовых ведомствах, сотрудничали c оппозицией и не имели надобности уезжать из страны так, как уезжали семьи украинских "беркутовцев" в 2014 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.