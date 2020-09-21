Ученые обнаружили следы «британской Атлантиды» 21.09.2020, 18:51

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Фото: Public domain

Находка указывает на древнюю легенду.

Над Великобританией пронёсся ураган, он помог найти окаменелый лес под водой в заливе Кардиган, речь идёт о следах «британской Атлантиды». Деревья выбросило на берег после шторма в августе на пляже Лланрихстад, пишет lenta.ua.

Учёные из университета Аберистуита считают, что деревьям свыше 4500 лет, причём возраст некоторых из них ещё больше. Доказать данное предположение можно лишь путём специальных анализов с целью определения точных возрастных параметров.

Каменный лес расположен вблизи небольшого городка Дланрихстуда. Историк Джеральд Морган рассказал о находке. Ранее на побережье Уэльса находили окаменелые деревья, но никто не мог понять их изначального местонахождения. Шторм помог учёным определить место, где имеется значительное количество данных стволов, составляющих неизвестный ранее науке лесной массив.

Данная находка указывает на древнюю легенду, рассказал доктор Хиуел Гриффитс. Она известна с XVII века, речь идёт о затонувшей «британской Атлантиде» Уэльса. Согласно мифу, королевство поглотило море после случая, когда страж морской обороны по имени Сейтенин не закрыл ворота, что вызвало гибель компактной цивилизации.

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