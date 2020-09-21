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Актер Купаловского театра Олег Гарбуз празднует юбилей

  • 21.09.2020, 19:17
Актер Купаловского театра Олег Гарбуз празднует юбилей

Известному актеру исполнилось 50 лет.

Известный белорусский актер драмы Национального академического театра имени Янки Купалы Олег Гарбуз празднует сегодня юбилей. 21 сентября ему исполнилось 50 лет.

Олег Гарбуз родился в Минске. В 1994 году закончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «Актёр драматического театра и кино». Работал на сцене Театра белорусской драматургии «Вольная сцена». С 1997 года в составе труппы Купаловского театра. В августе 2020 года вслед за директором уволился из труппы театра в знак протеста против режима Лукашенко.

Коллектив сайта «Хартия’97» поздравляет Олега с Днем рождения. Желает крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и личных побед.

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