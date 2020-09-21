Актер Купаловского театра Олег Гарбуз празднует юбилей
- 21.09.2020, 19:17
Известному актеру исполнилось 50 лет.
Известный белорусский актер драмы Национального академического театра имени Янки Купалы Олег Гарбуз празднует сегодня юбилей. 21 сентября ему исполнилось 50 лет.
Олег Гарбуз родился в Минске. В 1994 году закончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «Актёр драматического театра и кино». Работал на сцене Театра белорусской драматургии «Вольная сцена». С 1997 года в составе труппы Купаловского театра. В августе 2020 года вслед за директором уволился из труппы театра в знак протеста против режима Лукашенко.
Коллектив сайта «Хартия’97» поздравляет Олега с Днем рождения. Желает крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и личных побед.