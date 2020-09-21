Люди пришли к зданию суда, чтобы поддержать Марию Колесникову 7 21.09.2020, 19:22

7,135

фото: tut.by

Но решение суда справедливым не было.

Мария Колесникова остается под стражей — суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения.

Поддержать Марию Колесникову и ее отца в Минский городской суд, где рассматривалась жалоба, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии, передает tut.by.

фото: tut.by

Александр Колесников поблагодарил послов и всех белорусов в стране и за рубежом за поддержку.

Заседание было закрытым, люди ожидали решения под дверью зала заседания и у входа в суд более трех с половиной часов. В итоге суд отклонил жалобу защиты, Колесникова остается под стражей. В заседании она участвовала по видеосвязи, и когда на оглашение решения позвали дипломатов и всех ожидающих под дверью людей, Колесникова помахала им и показала фирменный знак «Сердце». Люди встретили ее аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но люди не ушли, и судья зачитала решение при них.

Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко будут обжаловать решение суда.

Жалобу защитников Ильи Салея также отклонили, он тоже остается под стражей.

Напомним, ранее суд отклонил аналогичную жалобу защиты Максима Знака. Знак содержится в СИЗО № 1 Минска, Мария Колесникова вечером 11 сентября оттуда была переведена в следственный изолятор в Жодино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».