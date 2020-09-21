закрыть
21 сентября 2020, понедельник, 21:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Тихановская выступила в Европарламенте

18
  • 21.09.2020, 19:35
  • 7,498
Светлана Тихановская выступила в Европарламенте

В Беларуси необходимо провести новые свободные выборы в соответствии с международными стандартами.

Светлана Тихановская выступила на заседании Комитета по международным делам Европейского парламента. К чему она призывала представителей ЕС - тезисно сообщил телеграм-канал Nexta.

- Признать, что Александр Лукашенко нелегитимен.

- Наложить индивидуальные санкции на всех сотрудников режима, которые были причастны к массовым фальсификациям на выборах и грубым нарушениям прав человека.

- Рассмотреть уголовное преследование тех, кто участвовал в применении насилия и пыток.

- Сформировать международную коалицию для облегчения переговоров между Лукашенко и белорусским народом, который будет представлен Координационным Советом.

- Не финансировать режим и перевести программы поддержки в Беларуси из государственных в негосударственные органы.

- Пересмотреть отношения с государственными организациями, близкими к Лукашенко.

- Поддержать проведение свободных, прозрачных и инклюзивных выборов в соответствии с международными стандартами и под контролем локальных и международных наблюдателей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип