Светлана Тихановская выступила в Европарламенте 18 21.09.2020, 19:35

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В Беларуси необходимо провести новые свободные выборы в соответствии с международными стандартами.

Светлана Тихановская выступила на заседании Комитета по международным делам Европейского парламента. К чему она призывала представителей ЕС - тезисно сообщил телеграм-канал Nexta.

- Признать, что Александр Лукашенко нелегитимен.

- Наложить индивидуальные санкции на всех сотрудников режима, которые были причастны к массовым фальсификациям на выборах и грубым нарушениям прав человека.

- Рассмотреть уголовное преследование тех, кто участвовал в применении насилия и пыток.

- Сформировать международную коалицию для облегчения переговоров между Лукашенко и белорусским народом, который будет представлен Координационным Советом.

- Не финансировать режим и перевести программы поддержки в Беларуси из государственных в негосударственные органы.

- Пересмотреть отношения с государственными организациями, близкими к Лукашенко.

- Поддержать проведение свободных, прозрачных и инклюзивных выборов в соответствии с международными стандартами и под контролем локальных и международных наблюдателей.

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