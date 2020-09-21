Светлана Тихановская выступила в Европарламенте

Светлана Тихановская выступила в Европарламенте18
- 21.09.2020, 19:35
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В Беларуси необходимо провести новые свободные выборы в соответствии с международными стандартами.
Светлана Тихановская выступила на заседании Комитета по международным делам Европейского парламента. К чему она призывала представителей ЕС - тезисно сообщил телеграм-канал Nexta.
- Признать, что Александр Лукашенко нелегитимен.
- Наложить индивидуальные санкции на всех сотрудников режима, которые были причастны к массовым фальсификациям на выборах и грубым нарушениям прав человека.
- Рассмотреть уголовное преследование тех, кто участвовал в применении насилия и пыток.
- Сформировать международную коалицию для облегчения переговоров между Лукашенко и белорусским народом, который будет представлен Координационным Советом.
- Не финансировать режим и перевести программы поддержки в Беларуси из государственных в негосударственные органы.
- Пересмотреть отношения с государственными организациями, близкими к Лукашенко.
- Поддержать проведение свободных, прозрачных и инклюзивных выборов в соответствии с международными стандартами и под контролем локальных и международных наблюдателей.