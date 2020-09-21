Найден новый вид динозавров 21.09.2020, 20:02

2,901

фото: Популярная механика

Динозавры спали в норе во время извержения вулкана и поэтому отлично сохранились.

Международная группа ученых обнаружила в Китае две окаменелости нового вида динозавров, которые отлично сохранились. Как сообщает zn.ua, динозавры обитали на Земле 125 миллионов лет назад.

Останки динозавров были найдены в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Ученые считают, что животные спали в глубоких норах, когда произошло извержение вулкана.

«Эти животные мгновенно покрылись вулканическим осадком, либо когда они были еще живы или сразу после смерти», — прокомментировал палеонтолог Паскаль Годфруа из Королевского бельгийского института естественных наук.

Ученые считают, что динозавры были небольшими, питались растительной пищей и очень быстро бегали. Длина их тела достигала примерно 1,2 метра. Некоторые особенности скелета также позволяют предположить, что динозавры этого вида рыли норы, как современные кролики.

«Его шея и предплечья очень короткие, но крепкие, лопатки характерны для роющих позвоночных, а верхняя часть морды имеет форму лопаты», - добавил Годфруа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».