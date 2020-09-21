Бобруйчане: Саша, ты уволен! 2 21.09.2020, 20:14

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фото: babruysk.by

Как Бобруйск вышел на Марш справедливости.

20 сентября в Бобруйске прошел Марш справедливости. Колонна бобруйчан двигалась по улице Минской – из центра города – в сторону Первомайского района, пишет сайт babruysk.by.

Люди держали в руках плакаты «Свободу политзаключенным», «Свободу СМИ», скандировали «Саша, ты уволен».

фото: babruysk.by

фото: babruysk.by

Когда к колонне подошли двое неустановленных граждан, по внешнему виду – милиционеры, один из которых держал в руках видеокамеру и вел съемку, – бобруйчане стали скандировать: «Сколько стоит совесть?!» Затем перешли на шутливую «речевку» – стали повторять строчки из песни, что звучит в популярной передаче росс. ТВ «Сам себе режиссер»: «Я всегда с собой беру видеокамеру!»

Около 16.30 люди, высказав свое мнение, разошлись по домам.

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