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Линас Линкявичюс: Санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа

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  • 21.09.2020, 20:26
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Линас Линкявичюс: Санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа
Линас Линкявичюс
Фото: delfi.lt

Глава МИД Литвы призвал провести независимое международное расследование насилия против протестующих.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что Евросоюз определится в вопросе санкций, и утверждает, что это самое малое, что европейский блок может сделать, передает delfi.lt.

"Голос Европы был услышан, сейчас время для ощутимых, ясных действий, и самое малое, что мы можем сделать, – это объявить санкции. Надеюсь, что наши коллеги по Евросоюзу не оставят ЕС в неизвестности, не сделают его заложником, потому что пришло время действовать", – заявил в понедельник на заседании Совета по внешним сношениям ЕС в Брюсселе Л. Линкявичюс.

Он подчеркнул, что ЕС должен не только прибегать к санкциям, но и поддерживать гражданское общество и свободные СМИ Беларуси.

Министр также призвал провести независимое международное расследование насилия против протестующих.

Л. Линкявичюс предупредил, что нынешняя белорусская власть "не имеет морального права" говорить от имени людей и подписывать какие-либо соглашения, а также подчеркнул, что России должно быть направлено четкое послание о невмешательстве во внутренние дела этой страны.

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