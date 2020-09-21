Анатолий Лебедько: Протесты будут только расти 2 21.09.2020, 22:40

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Анатолий Лебедько

Фото: belapan.com

Лукашенко теряет контроль над ситуацией в стране.

По словам руководителя центра «Европейский диалог» Анатолия Лебедько, массовые демонстрации, которые проходят каждое воскресенье в Минске, показывают, что Александр Лукашенко теряет контроль над ситуацией в стране.

Хотя он старательно делает вид, что все под полным контролем, - говорит «Радыё Рацыя» Анатолий Лебедько:

- Он хочет сделать вид, что это так, начиная с разговора с Путиным, что он, мол, дает женщинам возможность походить, остальным походить. На самом деле ситуация для него остается критической по всем позициям. Люди выходят на улицы уже 43 дня, несмотря на задержания, аресты и дубинки. И, похоже, нет оснований говорить, что это может утихнуть в ближайшее время. Как минимум это статус-кво, который затянется надолго.

И, скорее всего, протесты будут расширяться. Нужно учитывать то, что экономика пробуксовывает. Это означает, что через некоторое время к нынешним протестующим могут присоединиться те, кто все еще держится за «чарку» и «шкварку». Такая перспектива есть, и поэтому я думаю, что протесты будут только усиливаться, - считает Анатолий Лебедько.

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