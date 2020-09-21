Как итальянская забастовка повлияла на заводы 1 21.09.2020, 22:33

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Выпуск автобусов снизился вдвое.

После выборов 9 августа рабочие МТЗ, БелАЗа, МЗКТ и других крупных госпредприятий заявили про страйки, которые переросли в итальянские забастовки.

«Радыё Свабода» посмотрело на то, как это отразилось на экономике.

БелАЗ

22 - столько самосвалов было произведено в Беларуси в августе, что является антирекордом. В июле, например, было выпущено 32 грузовика, а в январе - 42.

В 2019 году чистая прибыль завода составила 256 млн рублей. Завод имеет на 65 миллионов кредитов, на нем работает 11 000 человек.

МАЗ

199 - столько самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья было произведено в Беларуси в августе; МАЗ - основной производитель этой продукции. В июле было произведено 207 таких грузовиков, а в июне - 255.

Также снизилось производство автобусов: 68 штук в августе против 146 в июле.

Крупные белорусские заводы имеют миллионные долги. По мнению эскпертов, трудности у предприятий начались еще весной, из-за коронавируса.

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