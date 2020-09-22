США предупредили о падении российского спутника на Землю 1 22.09.2020, 7:49

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Названы точные координаты места, где это произойдет.

Неработающий российский спутник «Монитор-Э» войдет в атмосферу Земли 22 сентября. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на информацию ВВС США.

Согласно приведенным американскими военными срокам, 22 сентября спутник войдет в атмосферу и упадет над Индийским океаном. Специалисты уточнили, что «Монитор-Э» выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы. Сейчас спутник находится на орбите на минимальной высоте 188 километров и максимальной — 196 километров. Вхождение в атмосферу произойдет в 6:43 (по Минску).

Данные о движении спутника были раскрыты с помощью сайте space-track.org, где хранится информация о более чем 46 тысячах космических объектах.

Спутник «Монитор-Э» (экспериментальный) был запущен с космодрома Плесецк 26 августа 2005 года. Модель имеет массу 750 килограммов, на спутнике установлены две камеры и оборудование для передачи данных на Землю. В процессе эксплуатации устройства возникли серьезные проблемы, с 2011 года «Монитор-Э» перестал эксплуатироваться.

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