Солигорские шахтеры опубликовали видео о критическом состоянии шахт 6 22.09.2020, 8:09

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иллюстрационное фото

В таких условиях забастовка - это еще и вопрос охраны труда.

Солигорские шахтеры опубликовали видео о состоянии шахт, сообщает телеграм-канал nexta_live.

Вот что горняки говорят по этому поводу:

«Нет сил молчать, особенно тогда, когда наши друзья и братья продолжают отбывать административные аресты просто за то, что решили высказать свою гражданскую позицию. Членов стачкома продолжают задерживать и оказывать различного рода давления. Вашему вниманию предоставляем видеонарезку с одного из рудников ОАО «Беларуськалий» - это условия труда на проходческих комплексах.

Все то, что на видео, может в любой момент упасть на ГРОЗа или МГВМ, это нельзя закрепить или полностью себя обезопасить. Такие участки стали встречаться все чаще и чаще. Вот она пресловутая охрана труда: в погоне за прибылью плевать на людей. Ну, а руководство на местах считает это нормой.

Может компетентным органам стоит обратить внимание на руководителей ОАО «Беларуськалий», которые вынуждают людей работать в таких условиях, а не разгонять работников у проходных и не хватать в городе».

Напомнним, что на ОАО «Беларуськалий» продолжается «итальянская» забастовка, планы властей по добыче руды за август были сорваны. Вчера солигорский шахтер Олег Куделка объявил забастовку под землей. Он передал записку, что останется в шахте, пока не будут выполнены его требования. Среди них — «прекращение беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны», а также отставка гендиректора «Беларуськалий».

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