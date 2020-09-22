Ученые выяснили, как на самом деле древние люди готовили еду 22.09.2020, 8:23

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Кулинария появилась задолго до начала использования огня.

Ученые из Массачусетского технологического института в США доказали, что задолго до использования огня первобытные люди готовили еду в геотермальных источниках. Предположение сделано на основе анализа следов жизнедеятельности древних жителей Земли, пишет lenta.ua.

Группа специалистов исследовала ущелье Олдувай, известное тем, что в нем ранее нашли останки человека, которого признали одним из самых древних представителей человечества. Вокруг имелись различные орудия труда. В пещере специалисты также нашли липиды, обитающие обычно в воде, причем при высоких температурах. Ученые обнаружили бактерии Thermocrinis rube, не развивающиеся в среде обитания, если температура воды не достигает 80 ° по Цельсию и выше. Ученые предложили, что в названном ущелье могли быть источники с очень горячей водой.

Данное обстоятельство обеспечило возможность древним людям использовать их как орудие с целью приготовления пищи. Вместе с тем нет прямых доказательств, что далекие предки современных людей массово использовали геотермальные источники в тех местах, где они имелись.

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