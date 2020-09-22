«В российском политическом классе сформировалось мнение о том, что Лукашенко не жилец» 1 22.09.2020, 8:59

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Фото: ТАСС

Нелегитимный диктатор обречен на катастрофу.

Видимо, даже в белорусском руководстве не осталось иллюзий в отношении возможностей Лукашенко навязать себя белорусскому народу и власть действует по принципу: «После нас хоть потоп». Об этом на сайте politoboz.com пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Сочи: прелюдия

14 сентября на берегу Черного моря состоялась встреча Владимира Путина и Лукашенко. Нельзя сказать, что их беседа в плане договоренностей была продуктивной или очень информативной, но все-таки итоги рабочего саммита с одной стороны продемонстрировали озабоченность Москвы в отношении политического кризиса в Республике Беларусь, а с другой стороны, беседа Путина с Лукашенко позволила прийти к определенным выводам в отношении политических перспектив белорусского правителя.

Прежде всего, проявилось то, что Москва имеет претензии к Лукашенко, чья совершенно безумная политика и привела к полномасштабному кризису в стране.

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При этом сразу отметим, что своим признанием избрания Лукашенко Москва взяла на себя ответственность за все его действия в отношении протестов и их участников. Видимо, при этом некая договоренность между Путиным и Лукашенко в отношении уличных акций имеется.

Свидетельством того является то, как Лукашенко интерпретировал на встрече с президентом России акции в белорусской столице:

«Да, и в субботу – в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, не переходить черту».

Напомним, что при этом действующий белорусский глава государства говорил об акции протеста от 13 сентября, во время которой белорусский ОМОН запихнул в автозаки более 500 человек. Понятно, что Лукашенко лгал Путину о неких «гуляниях» жителей Минска, окруженных колючей проволокой и БТРами, словно белорусская столица – огромный концлагерь.

Однако Путин, который не имеет каких-либо иллюзий в отношении способностей Лукашенко подставлять Россию, мгновенно ухватился за уверенность Лукашенко в том, что его власти ничего не угрожает и немедленно отправил домой резерв российских силовиков, сосредоточенный в августе на границе России и Беларуси. В Евросоюзе вздохнули – второго Крыма не будет.

«Не жилец»

Проблема в том, что как бы не твердили белорусские СМИ и российские федеральные каналы о «несомненной» победе Лукашенко, благодаря уличным выступлениям в белорусских городах в российском политическом классе сформировалось мнение о том, что Лукашенко «не жилец» и обречен на катастрофу.

Отсюда и крайне негативное отношение российской общественности к какой-либо финансовой поддержке прогнившего белорусского авторитарного режима. Напомним, что в Сочи Лукашенко был обещан кредит в 1,5 млрд. долларов, что вызвало возмущение в Москве и российских регионах.

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Негативное отношение в России к кредиту Лукашенко напомнило о скандале декабря 2013 года, когда Янукович выпросил у Кремля первый транш 15-миллиардного кредита – 3 млрд. долларов США. Тогда, больше шести лет назад, российский политический класс успокаивал Дмитрий Медведев, утверждавший, что кредит Виктору Януковичу представляет из себя долговые расписки, которые в случае форс-мажора можно будет продать на мировых финансовых площадках.

Через год стало ясно, что долговые расписки Януковича никому не нужны и Россия потеряла эти деньги.

Светлана Тихановская 20 сентября намекнула на аналогичный итог кредитования Лукашенко, отметив, что «в глазах людей у Лукашенко нет легитимности, они его не выбирали. И, когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?»

Судьба «кредита Лукашенко»

После 14 сентября российские власти, всегда чутко относившиеся к реакции общества, в различных формах тут же включились в дискуссию вокруг «кредита Лукашенко», заверяя, что с одной стороны кредит носит стабилизационный характер, так как Россия не заинтересована в белорусском дефолте, а с другой стороны, уверяя, что кредит не обременен какими-либо политическими условиями.

Последнее заявление из уст Дмитрия Пескова вызвало еще большие пересуды, так как вообще-то в России, да и кое-кто в Беларуси, ждали своеобразной сделки: кредит в обмен на конституционную реформу. Но этого не произошло.

В итоге, получилось, как всегда. Кредит вроде выдан, но его как бы и нет. 16 сентября Лукашенко подтвердил, что 2/3 кредита в текущем году останутся в Москве:

«Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит – в этом году мы миллиард должны были им [РФ] по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования».

Иными словами, от Антона Силуанова (министр финансов РФ) «живых денег» Лукашенко не получит, так как остающаяся часть кредита пойдет Газпрому в оплату за уже поставленный в РБ российский природный газ.

Суета вокруг «кредита Лукашенко» является индикатором того, что уличные протесты против диктатуры, безусловно, досаждают белорусскому руководству, но есть проблемы еще более сложные и неотвратимые.

Несмотря на то, что Лукашенко надувает щеки, утверждая, что деньги на расчет с кредиторами у него есть («При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард»), на самом деле Лукашенко банкрот и кредит был ему нужен просто позарез.

Напомним, что еще в феврале текущего года, т.е. до эпидемии коронавируса и предвыборной кампании Лукашенко потребовал от Москвы рефинансировать кредитную задолженность.

Итак, выделяемый кредит является политическим решением. Свидетельством политического формата является то, что для того, чтобы Минфин России оформил кредит Минску, в РФ должны быть изменены некоторые законодательные ограничения.

Нет сомнений, что данные ограничения будут сняты, так как Москве очень не хочется, чтобы в Минске упрекали Россию, что она финансовой «удавкой» душит Лукашенко, когда он из «последних сил» отбивается от «цветной революции».

Иными словами, Москва, увеличив общую задолженность Минска перед российским бюджетом, продолжила тактику «тупого лобзика», которая в условиях белорусского политического кризиса превращается в нестерпимую для Лукашенко пытку – реальной помощи с Востока не пришло.

В итоге

После российско-белорусского саммита политическая ситуация в Беларуси запуталась окончательно. Лукашенко заверил Путина, что в стране будет проведена Конституционная реформа, в результате которой, на пост президента Беларуси будет избран другой человек. Скорее всего, в Москве ожидают, что на белорусском политическом поле появится преемник Лукашенко.

За неделю после возвращения из Сочи Лукашенко успел выступить перед “активом”, где ни слова не сказал о своих ошибках, но зато раскрыл глобальный заговор против Беларуси, т.е. против его власти, провести женский шабаш с «женами офицеров» и продолжил террор против акций протеста (19-20 сентября).

Но вот время для того, чтобы объявить начало Конституционной реформы у Лукашенко не нашлось. Иными словами, Лукашенко с одной стороны уже обманул Москву и намерен и дальше обманывать Россию, а с другой стороны искать оправдания сохранения своей власти ссылками на военную угрозу со стороны блока НАТО.

Возникает естественный вопрос: кому нужна в Беларуси Конституционная реформа под руководством Лукашенко? На акциях протеста, проходящих в белорусских городах, люди не требуют Конституционной реформы, а в формате народного восстания настаивают на отставке Лукашенко.

Просто и понятно…

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