Стоматолог из Бреста, которую ранили омоновцы, вышла на работу 22.09.2020, 9:11

Ольга Рыбакова

В женщину стреляли за то, что она заступилась за протестующих.

Стоматолог Ольга Рыбакова из Бреста, которая заступилась за людей и получила ранение от омоновцев, сегодня вышла на работу, сообщает «Радыё Свабода».

Вечером 10 августа Ольга Рыбакова из Бреста увидела из балкона своей квартиры на четвертом этаже, как люди в черном жестоко задерживали молодого человека и ударили девушку. Ольга потребовала прекратить насилие. В ответ силовики выстрелили в Ольгу резиновой пулей. Та попала Ольге в нижнюю часть живота, разорвав мягкие ткани. Женщину положили в больницу.

«Сегодня вышла на работу»

В первый рабочий день после лечения Ольга Рыбакова приняла двух пациентов.

«Сегодня я вышла на работу и потихоньку начинаю работать и возвращаюсь к жизни. Сегодня два пациента, завтра-три, и потихоньку буду наращивать. Почти полтора месяца не работала и пока не могу сразу большую нагрузку. Потихоньку все придет в норму».

Первую операцию Ольге сделали 10 августа, вторую 2 сентября, а 14-го сняли швы.

«Сначала меня не зашивали, обрезали все разорванные ткани, и только 2 сентября зашили», - рассказала она.

Ольга опровергла информацию, которая появилась в интернете, что она якобы в тяжелом состоянии в реанимации.

«Слава Богу, со мной все хорошо. Немножко болит, но это все пройдет», — сказала она.

«COVID никто не отменял»

Последнюю операцию Ольге делали в ожоговом отделении, так как там «похожая специфика ран».

«У нас прекрасные врачи, квалифицированная помощь, душевные люди. Слава Богу, все хорошо. Врачи в железнодорожной больнице считали, что оперировать должны специалисты, имеющие дело с такими ранами. Поэтому они не брались меня зашивать, так как сначала должна была быть серьезная пластика. Но я довольно неплохо заживала, и мне сделали пластику тканями, а это рана на животе, кожа на животе хорошо тянется, просто отслоили кожу от мышцы и подтянули ее. Сначала послойно сшили ткани, а потом натянули кожу», — говорит Ольга.

Ольгу выписали и посоветовали обратиться к травматологу.

«Я сама медик, и когда мне сняли швы, я пообещала своему врачу, что я сама буду хорошо ухаживать за своей раной. Ведь ходить на перевязки нужно в поликлинику, а там много людей, и COVID никто не отменял. Я принимала много антибиотиков. Собственно, рана уже в таком виде, что не требует особого ухода. Нужно только, чтобы восстановилась чувствительность, мышца не подтягивала. На все просто нужно время».

«Я потеряла месяц лета»

Ранее женщина подала заявление в Следственный комитет с требованием провести проверку и привлечь виновных в ранении к ответственности. Она не знает, разбираются ли с ее заявлением.

«Я думаю, что у меня так же, как и у всех. Пока дело, видимо, на рассмотрении, поэтому... Если честно, не хотелось бы об этом думать, просто вернуться к нормальной жизни, просто гулять, наслаждаться осенью, работать, встречаться с родственниками, друзьями. Ведь я была выбита из жизни, и хочется наверстать упущенное. Я потеряла месяц лета, хочется больше гулять, дышать и надеяться на самое лучшее для себя».

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