Фашисты в Гродно душат водителя: видеофакт 4 22.09.2020, 9:34

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Не забудем, не простим!

20 сентября в Гродно фашисты Караева жестко задержали водителя: его выволокли на дорогу и поставили колено на его шею.

При этом мужчина кричал, что не нарушает закон и не сопротивляется, просил не душить его.

Видео зверства карателей опубликовал телеграм-канал «БП».

Напомним, что Марш справедливости 20 сентября собрал сотни тысяч человек по всей стране, в одном Минске на улицы вышло более 150 тысяч протестующих.

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