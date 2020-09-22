Фашисты в Гродно душат водителя: видеофакт

Фашисты в Гродно душат водителя: видеофакт4
- 22.09.2020, 9:34
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Не забудем, не простим!
20 сентября в Гродно фашисты Караева жестко задержали водителя: его выволокли на дорогу и поставили колено на его шею.
При этом мужчина кричал, что не нарушает закон и не сопротивляется, просил не душить его.
Видео зверства карателей опубликовал телеграм-канал «БП».
Напомним, что Марш справедливости 20 сентября собрал сотни тысяч человек по всей стране, в одном Минске на улицы вышло более 150 тысяч протестующих.