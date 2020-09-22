Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней китайской гробницы 22.09.2020, 9:50

Возраст находки — около двух тысяч лет.

Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает «Синьхуа» (перевод - ria.ru).

Исследование показало, что в сосуде находился спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, такая смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.

Ученые продолжают исследовать находку, чтобы получить больше информации о сырье, из которого напиток был произведен, и процессе его изготовления.

Гробница обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. С учетом результатов предварительного анализа эксперты считают, что ее построили во времена конца династии Цинь (221-207 годов до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).

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