Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней китайской гробницы
- 22.09.2020, 9:50
Возраст находки — около двух тысяч лет.
Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает «Синьхуа» (перевод - ria.ru).
Исследование показало, что в сосуде находился спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, такая смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.
Ученые продолжают исследовать находку, чтобы получить больше информации о сырье, из которого напиток был произведен, и процессе его изготовления.
Гробница обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. С учетом результатов предварительного анализа эксперты считают, что ее построили во времена конца династии Цинь (221-207 годов до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).