Майк Помпео: США готовы ответить России на отравление Навального 22.09.2020, 9:56

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Применение химического оружия неприемлемо.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти готовы ответить России на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Соединенные Штаты ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против (Сергея и Юлии) Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты», — отметил Помпео.

Напомним, 10 сентября Помпео заявлял, что существует большая вероятность того, что отравление Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

20 августа Алексея Навального госпитализировали с борта самолета, который экстренно сел в Омске.

22 августа оппозиционера доставили на лечение в Германию.

Немецкие военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы Новичок.

Спустя несколько недель после отравления стало известно, что состояние Навального улучшилось и его уже отключили от аппарата ИВЛ.

Сейчас Навальный продолжает лечение в немецкой клинике Шарите.

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