«Люди стали в сцепку и начали давать отпор ОМОНу» 4 22.09.2020, 10:05

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Фото: b-g.by

История с Марша справедливости в Бресте.

20 сентября по всей Беларуси прошли Марши справедливости: акции протеста были в Бресте, Гомеле, Гродно, Солигорске, Жодино и других городах. Всего в них приняли участие около 300 тысяч человек.

Брестское издание «Бинокль» опубликовало видео, на котором видно, как силовики распыляют газ в лица протестующим. Силовики в Бресте также выстрелили в воздух: позже в МВД подтвердили, что это было сделано «в предупредительных целях».

Активист из Бреста Виктор Климус рассказал «Настоящему времени», что происходило в городе.

— Толпа, люди, которые собирались, абсолютно никак не провоцировали силовиков. Даже не выходили на дорогу. Сбор был на тротуаре, на площади. И, скорее всего, просто это была такая старая новая тактика усиления давления на протестующих. Пытались разогнать акцию в самом ее начале, на моменте сбора.

— В какой момент прозвучал выстрел, и был ли он один?

— Выстрел, по-моему, был один. Он прозвучал, когда толпу, уже собравшуюся, протестующим удалось собраться, несколько раз пройтись по улицам, это была, по-моему, третья проба разгона. И тогда людей стало больше, люди организовались, стали в сцепку и начали давать отпор омоновцам. И тогда они стреляли, когда почуяли, что протестующие начинают просто на них напирать и отбивать людей, которых они пытаются задержать.

— Среди ваших знакомых есть люди, которые все еще поддерживают Лукашенко?

— Среди моих знакомых – нет, таких людей нет. Есть люди, которые по-разному готовы давать какой-то отпор, протестовать против Лукашенко. Некоторые еще боятся, некоторые опасаются за семью, за близких.

Я действительно не знаю таких, которые поддерживают. Я знаю, в медийном пространстве есть люди, которые еще агитируют за Лукашенко. Но это те, кому, как правило, уже есть что терять при смене власти, те, которые замазались уже либо в преступлениях, либо в пропаганде, либо понимают, что в конкурентной политике, в демократических условиях они просто будут никем, их компетенции никому не нужны. Среди таких чиновников, силовиков, может быть, есть еще поддержка.

Среди простых людей – понимаете, тут вопрос уже даже не в политике, нравится его политика или не нравится. Просто после того, что происходило в Беларуси в августе, фальсификации, пыток, убийств людей, это уже моральный вопрос, что он [Лукашенко] не имеет абсолютно никакого права быть президентом, и это понимают все.

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