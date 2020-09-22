Лукашенковский чиновник получил должность в оккупированном Крыму

Лукашенковский чиновник получил должность в оккупированном Крыму15
- 22.09.2020, 10:24
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«Вертикальщик» стал замглавы оккупационной администрации Ялты.
В Ялте назначили нового заместителя главы российской администрации города. Им стал чиновник из Беларуси Михаил Загорцев, сообщает «Крым. Реалии».
Как сообщает пресс-служба администрации города, он будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ЖКХ и общественный транспорт.
Отмечается, что родился Загорцев в Беларуси. До своего назначения в Ялте 10 лет занимал должность председателя Бобруйского городского совета депутатов и председателя Смолевичского районного исполнительного комитета.