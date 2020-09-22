«Шла с высоко поднятой головой» 5 22.09.2020, 10:32

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Истории девушек, чьи фото после Блестящего марша разлетелись по Сети.

По информации правозащитников, в субботу, 19 сентября, задержали более 300 участниц женского марша. Но эта акция запомнилась не только массовым хапуном: фотографы сделали немало снимков, которые активно разошлись по Сети. Журналисты tut.by нашли девушек с этих эмоциональных карточек и узнали их истории.

Вероника: «В комментариях под снимком писали, что я жена омоновца, но — нет»

Веронике Хоружей 26 лет. Она копирайтер. По дороге в автозак девушка предложила омоновцу, который вел ее к машине, взять его под руку — и гордо прошла с ним по нужному маршруту. Об идее видоизменить привычную для белорусов сцену задержаний говорит так: «Все вышло спонтанно».

Фото: Надя Бужан, «Наша Ніва»

— Когда мы с колонной гуляли вдоль улицы Сурганова, увидели, что подъехали автозаки. Нас стали разделять на маленькие группы и прижимать к стенкам ТЦ «Айсберг», — вспоминает Вероника. — Я оказалась посередине, бежать было некуда, поэтому сказала: «Не трогайте меня, я сама пойду к автозаку». Омоновец взял меня за руку и повел к машине. Я подумала, что можно немного переиграть эту ситуацию и выйти из нее с достоинством. Я спросила, могу ли взять его под руку, он ответил: «Да, конечно». И мы красиво прошли к автозаку. Не хватало только красной дорожки.

— Страха не было?

— Нет, — не раздумывая отвечает Вероника. — Каждый, кто выходит на марш, понимает: могут задержать, а дальше — автозак и РУВД.

На марши, не скрывает девушка, она ходила и раньше. Для себя решила: если будут задерживать, сопротивляться не станет, убегать — тоже, других девушек, заметив вблизи автозак, не оставит. «Не зря, — говорит, — мы повторяем: Один за всех и все за одного».

Ситуация в ее автозаке, продолжает Вероника, была спокойной. Силовики в ту субботу, по ее словам, «были хорошими полицейскими». Телефоны у задержанных не забирали, поэтому девушка успела позвонить маме. Предупредила о задержании. Мама на ситуацию отреагировала спокойно. Про гражданскую позицию дочки она знает — и поддерживает.

— В автозаке с нами ехали два омоновца. В какой-то момент мы с ними разговорились. Говорили про зарплаты и налоги. Один из них рассказал, что его мама — бизнесмен. Девочки интересовались, почему он тогда пошел в ОМОН. Но я не расслышала, что он ответил.

Девушку привезли в Московское РУВД. Близким задержанных милиционер в тот вечер сообщил: к ним в управление привезли 27 человек. Всех завели в актовый зал, «вещи досмотрели», сняли отпечатки пальцев, сфотографировали.

— Меня опрашивали одной из последних, интересовались, где я была, что делала. Я просила выдать мне копию протокола, но мне отказали, — вспоминает Вероника. — Меня, как и всех, кто был задержан впервые, отпустили.

В РУВД, посчитала Вероника, она провела 5,5 часа. На выходе из здания милиции ее ждала подружка. Она и показала Веронике фото ее задержания. Снимок к тому моменту уже разошелся по соцсетям.

— Мне писали друзья и даже друзья друзей, все его присылали, — с улыбкой рассказывает девушка. — Слали смешные «мемамисики». Некоторые приняли меня за одну из женщин, выступавших на провластном концерте. В комментариях под снимком они писали, что я жена омоновца. Но нет, я не жена омоновца, и никогда ей не стану.

— А на марши планируете продолжать ходить?

— Да. После школы я училась и шесть лет жила в Польше, пару лет назад вернулась в Беларусь. Многие у меня спрашивают: «Зачем?». Я отвечаю: «Потому что здесь мой родной дом, моя земля. И мне бы очень хотелось построить такую Беларусь, из которой никто не захочет уезжать».

Сестра Наташи, которую отправили на «сутки»: «Даже в автозак она идет с высоко поднятой головой»

С утра понедельника родные Натальи Петуховой дежурили в суде Партизанского района. Здесь должны были судить Наташу — но процесс неожиданно прошел в суде Фрунзенского района.

— Адвокат уже написал жалобу на данную ситуацию, — говорит сестра Натальи, Елена Петухова. — Посмотрим, что нам ответят.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наталья Петухова — еще одна героиня яркого фото с женского марша. Ей 32 года, она экскурсовод. В субботу из РУВД Наташу увезли в ИВС на Окрестина. По решению суда, в камере она проведет еще 15 суток.

— В тот день мы с Наташей собирались вместе пойти на акцию, но она словно что-то чувствовала, в какой-то момент сказала: «Все, я через 20 минут выхожу» — и пошла без меня, — возвращается к тем событиям Елена. — Вечером она мне позвонила из автозака. Предупредила, чтобы я не волновалась, у нее все хорошо. Попросила передать линзы и «не проводить никаких спасательных операций».

Но «спасательная операция» была начата сразу же. Знакомый, который был недалеко от ТЦ «Айберг», сразу же поехал туда. Нашел автозак, где, предположительно, находилась Наталья, и, в надежде понять, куда увезут приятельницу, поехал за ним. Но, как выяснилось позже, выбрал не ту машину. Спустя время экскурсовод еще раз набрала сестру и сообщила, что она в Партизанском РУВД.

В милиции Наталья была уже второй раз. Впервые в «бусик» они с Еленой попали вместе. Случилось это после задержания на проспекте Машерова — тогда сестры вышли на акцию в поддержку Марии Колесниковой.

— В тот день задержали меня и нашего друга, а Наташу брать не хотели. В «бусик» она прорвалась сама, сказала: «Там моя сестра», — описывает тут ситуацию Елена. — Дорога до РУВД в тот вечер казалась бесконечной. В машине один из силовиков стал бить моего друга. Я закрыла его ногами. Человек в форме сказал не мешать, но я не отступила. Тогда он дважды ударил меня по лицу. Наташу тоже ударили. Мне показалось, у них не очень стабильное эмоциональное состояние — нормальное поведение могло быстро смениться на агрессию.

В тот же вечер сестер доставили на Окрестина. Назавтра обе получили одинаковое наказание — по 30 базовых — и вышли на свободу. В тот раз из ИВС их встречала большая группа поддержки — близкие и друзья. Приятели очень переживали за девушек. Один из друзей в день их задержания ночевал под зданием милиции, второй даже забирался на дерево, чтобы увидеть, когда сестер увезут в изолятор.

В этот раз к Партизанскому РУВД тоже приехало немало близких людей. Задержание, понимали все, повторное, поэтому в тот же вечер Наталью вряд ли отпустят. Так и вышло.

— Почему после первого задержания Наташа продолжила ходить на акции?

— Несмотря на задержание, наши с сестрой взгляды не поменялись, — объясняет Елена. — Мы были воспитаны с обостренным чувством справедливости. Несправедливость, которая сейчас творится у нас в стране, не может оставить равнодушными. День выборов для нас был праздником. Мы надеялись, что наши голоса посчитают честно, но на участке на Наташу составили протокол за агитацию — и ее голос не учли.

— Почему?

— Когда она бросала бюллетень, она сказала: «За Тихановскую!». Это посчитали агитацией, хотя голосующих рядом не было — только комиссия и наблюдатели.

— Что вы почувствовали, увидев фото сестры, которое разошлось по соцсетям?

— К тому моменту я уже знала о ее задержании. Поэтому, когда мне попался этот снимок, я подумала: «Даже в автозак она идет с высоко поднятой головой».

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