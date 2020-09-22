Александр Невзоров: Сейчас есть только «Жыве Беларусь» — и ничего больше! 7 22.09.2020, 10:35

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Александр Невзоров

Не время умничать.

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров ответил на реплику спортивного комментатора и блогера Василия Уткина о том, что протесты в Беларуси «сдуваются». Цитату публициста приводит «Трибуна».

– Да, у меня к этому протесту больше, чем к чему бы то ни было претензий, потому что именно мне принадлежит фраза, что мирный протест – это самая глупая форма покорности. Да, эта революция развивается не так, как бы мне хотелось и не так, как бы мне виделось. Но это совершенно не важно! В данном случае здесь надо относиться к восставшим и протестующим только как к людям, которым на данный момент мы чертовски нужны. И никакого права ни у тебя, ни у меня отказывать им в поддержке, отказывать им в духоподъемности нет. Нет ссылок на усталость, нет ссылок на то, что мы не верим в то, что их движение сможет к чему-то привести. Всего этого нет. Это пусть будет потом. Либо когда они окончательно выиграют, либо когда они окончательно проиграют.

Поэтому и у тебя, Василий, у человека все равно для очень многих людей авторитетного, с очень правильной позицией по множеству вопросов, нет никакого права в данном случае на разочарование, на усталость, на индифферентность – нет. Вот сейчас есть только «Жыве Беларусь!» и ничего больше. Вась, это то, что называется не время умничать. Вообще не время умничать. Пойми, они в заложниках у своей собственной деликатности, у своего собственного благородства. Как пират, наемник и бессовестная сволочь я могу сказать, что это все глупейшие и ужасные свойства. Но такова реальность. Они в заложниках у них.

Возможно, будет ситуация, когда, предположим, попытка пышно инаугурироваться сдетонирует нечто великое, страшное и решающее. Не случайно этот усатый таракан тянет со своей инаугурацией. Хотя, конечно, у него тянутся лапки к венцу монарха всея Беларуси. Поэтому, Вась, не время умничать. Жыве Беларусь и никаких гвоздей.

Мы всегда рассматривали Лукашенко как безобидного, симпатичного, фермера и персонажа из огорода. Ожившее чучело, которое так забавно с нами соседствует. И никто к нему никаких претензий не предъявлял и не предъявил бы, если бы не выяснилось какой он нехороший человек. Тыква, у которой жизнь сложилось иначе? Да, но выяснилось, что это не тыква, а это злобный хэллоуинский персонаж. К сожалению, из дикой сказки про Хэллоуин он шагнул в реальную жизнь и имеет возможность не в кино и не с помощью спецэффектов и гриммеров, а в реальности душить живых людей. Поэтому я говорю, что ни у тебя, ни у меня, ни у любого здравого человека нет права на размышления.

Поэтому, Василий, заканчивайте со своей индифферентностью

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