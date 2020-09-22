Многодетная мать - белорусам: Мы не должны останавливаться 5 22.09.2020, 10:49

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Екатерина Корзан

За что тогда погиб Тарайковский и сидит Тихановский?

35-летняя бобруйчанка Екатерина Корзан – из числа тех людей, что появились в политической жизни Беларуси только в этом году. Но женщина уже успела пострадать за свои взгляды и попытки что-то изменить: ее судили, оштрафовали, заставили уволиться, сообщает «Белсат».

«Что нельзя дальше терпеть, поняла в этом году»

Екатерина Корзан стала известной в Бобруйске в этом августе. Женщина активно собирала подписи: сначала к председателю горисполкома и прокурору Бобруйска с требованием дать ответ о зафиксированных случаях фальсификации выборов и насилия со стороны силовиков против мирных бобруйчан. Позже – за отзыв депутата Бобруйского Ленинского округа Ирины Рынейской. Видимо, этим Екатерина сильно допекла властям – ее жестоко задержали, унижали во время допроса в УВД, потом судили, назначили штраф 20 базовых (Br 540). Одновременно женщине создали невыносимые условия на работе и под угрозами заставили уволиться.

Еще в начале этого года Екатерина жила обычной жизнью белoруски – растила троих мальчиков (старшему восемь лет, младшим близнецам – по четыре), водила их в садик и школу, работала ветеринаром на местном мясокомбинате.

«Раньше я была довольно аполитичным человеком, хотя, конечно, видела и понимала, что происходит в стране, но активно ни в чем не участвовала – рассказала нам Екатерина. – Что нельзя дальше терпеть, поняла в этом году. Просто невозможно стало сносить повсеместную ложь и беззаконие. Очень повлияла моя работа на мясокомбинате и то, что я там увидела за этот год. Моя активная общественная жизнь началась с ролика – обращения к Лукашенко с просьбой, чтобы он ушел, который я записала весной. Тогда компания шла – беларусы записывали такие ролики, ведь он же обещал уйти, если его попросят. Очередной раз солгал. Ну а выборы и то, что происходило после, стало последней каплей».

Екатерина говорит, что ей очень хотелось сделать что-то, чтобы помочь людям и выразить свою гражданскую позицию. Так она решила собирать подписи. За что и пострадала.

«Никогда в жизни так не унижали»

2 сентября женщину задержали возле проходной мясокомбината, на глазах у коллег. Завезли в УВД Бобруйского горисполкома, где продержали восемь часов. Заставили пройти через унизительный личный досмотр – приказали полностью раздеться, не позволили оставить даже платок на голове, хотя Екатерина объясняла, что она всегда ходит с покрытой головой по религиозным убеждениям. Потом так, без одежды, заставили присесть несколько раз, повернувшись к сотрудницам милиции спиной.

«Меня никогда в жизни так не унижали», – вспоминает о том дне наша собеседница.

Во время допроса на Екатерину давили психологически – говорили, что если ее посадят, то дети окажутся в приюте. Через несколько дней бобруйчанку ждал суд, где якобы за нарушение законодательства о массовых мероприятиях назначили штраф в размере Br 540. Сама женщина и адвокат приводили на слушании доказательства, что она не участвовала в митинге, а собирала подписи. Однако судья Елена Гормаш нашла свидетельства милиционеров более убедительными.

Одновременно на Екатерину началось сильное давление на работе. По словам женщины, директор Бобруйского мясокомбината Дмитрий Бонохов, бывший мэр Бобруйска, заставил ее написать заявление об увольнении. Сейчас многодетная мать безработная. Впрочем, как она сама говорит, работать на мясокомбинате и так было для нее невыносимо.

«Как ветеринар, я не могла спокойно смотреть на то, что там происходило, – говорит Екатерина Корзан. – Все ветеринарное законодательство просто выбросили в урну. Нарушения буквально по каждому пункту были, даже очень серьезные, которые тянут на уголовное дело, и у меня есть доказательства. Нарушалось трудовое законодательство – ветеринары работали по 10-12 часов в день, и оплата за это [переработку. – Belsat.eu] была далеко не всегда. Я бесконечно пыталась что-то говорить, но никто не был готов бороться – мне отвечали, что директору нет смысла объяснять, что ничего не получится изменить. Меня сейчас директор обвинял, что все это происходило с моего молчаливого согласия. Но я все это время молилась и не знала, что делать дальше, как работать и на беззаконие глаза закрывать»

По словам Екатерины, опасной на работе ее считали еще и потому, что боялись, что она организует забастовку.

«Директор знал, что если забастовка случится, то люди пойдут за мной, потому что действительно были готовы выйти, когда поднималась волна забастовок. Он никак не мог этого допустить», – говорит Екатерина.

«Многодетным не нужны льготы – дайте возможность достойно заработать»

Сейчас Екатерина ищет новую работу, что в Бобруйске, по словам женщины, очень непросто – везде маленькие зарплаты – не более Br 500. У Екатерины – три высших образования.

«Я окончила механико-технологический техникум, потом – Витебскую ветеринарную академию, получила диплом врача ветеринарной медицины, потом на базе первого высшего образования получила второе – управление в агропромышленном комплексе. Третье образование – ветеринарно-санитарный эксперт или врач ветеринарного контроля. Кроме этого, имею удостоверение кинолога», – рассказала Екатерина.

Во время обучения бобруйчанка проходила практику в Германии. Говорит, что вернулась тогда в Беларусь с сильным желанием реализовать здесь все, что увидела.

«Думала, вот закончу Академию, пойду в какое-то хозяйство председателем и все это воплощу в жизнь. Но быстро поняла, что это никому не нужно, – говорит Екатерина. – У нас нет такой ответственности и заботы за сельское хозяйство, как в Германии. Например, если говорить про осеменение коров – там целые родословные есть на несколько поколений, как у нас на собак и кошек. Там стараются получить наилучшее потомство. У нас делают как: какую-нибудь молочную корову покроют мясным быком и получат неизвестно что. И таких примеров можно приводить очень много – о разнице между нами. И корень всех проблем здесь в государственной собственности. У нас тянут хозяйства-банкроты, лишь бы какую-то картинку показать. Но оно не работает».

Екатерина говорит, что они с мужем всегда мечтали о собственной ферме. Но после последних событий у супругов появились мысли об отъезде за границу.

«Я не хочу уезжать. Это моя родина. Здесь мои корни. Но я понимаю, что мне могут создать такую жизнь сейчас, что я побегу на границу просить убежища. Да и для детей я хочу другой жизни, чем как мы живем. Хочу для них больших перспектив, уровня жизни», – говорит Екатерина.

Достойный уровень жизни, по мнению Екатерины, в Беларуси возможен, если квалифицированному специалисту будут платить 1000 – 2000 рублей. При этом женщина отмечает, что ей, как многодетной матери, не нужна никакая помощь от государства: ни льготы, ни кредиты – лишь бы дали возможность достойно зарабатывать и содержать семью.

«Нас бесконечно обвиняют сейчас, что нам государство квартиру дало, – говорит Екатерина. – Но, во-первых, не дало, мы купили ее, хоть и по льготному кредиту. Во-вторых, это не Лукашенко лично из своего кармана нам заплатил – все субсидирование идет из бюджета, из налогов. А в-третьих, квартира совсем без отделки, туда еще такую же сумму нужно вложить. Мы до сих пор не смогли полностью ремонт сделать – не хватает заработков на все».

«Если есть поддержка, женщина сможет все»

Екатерина Корзан говорит, что сама не поняла, как получилось, что она стала известной активисткой на предприятии и в городе. Но теперь готова идти дальше, так как чувствует поддержку людей, а в первую очередь – мужа, с которым в браке уже десять лет.

«В этом году у нас «революция юбок», – с улыбкой отмечает Екатерина. – Наши женщины очень смелые, и наконец, вышли из кухни. Мне пишут сейчас в комментариях: куда ты лезешь, женщина должна быть дома, за плитой, с детьми. Я с этим абсолютно не согласна. Хотя это и трудно –совмещать и активизм, и дом. Здесь важна поддержка со стороны семьи. Мне посчастливилось, что у меня она есть. Опять же, мне пишут, что пока я хожу подписи собираю, у меня дети дома одни сидят. Нет, они не одни. Они с папой. И почему нет? Я считаю, что если муж поддерживает, то женщина сможет все – и дома тот самый знаменитый очаг создать, и работать на благо обществу».

Политическую ситуацию в Беларуси супруги Корзан объясняют своим детям.

«Нашему старшему восемь, он многое понимает о ситуации в стране, спрашивает. Мы с ним об этом разговариваем, объясняем», – говорит женщина.

Давления ни в школе, ни в садах семья Екатерины пока не испытывала.

«К счастью, никаких конфликтов нет, даже по поводу сборов денег, – рассказывает Екатерина. – Мы с мужем сразу сказали, что будем сдавать на ежедневные нужды детей – воду, бумагу и т.д. На новые окна, краску для пола, а особенно подписки на газеты, мы сразу сказали: к нам не обращайтесь. На удивление, нашу позицию спокойно приняли. Нам на самом деле не жалко этих денег, но это все должно оплачиваться из бюджета. Почему на флаг есть несколько тысяч долларов, а на нужды детей нет?»

Екатерина говорит, что готова дальше бороться за перемены в родной стране в рамках закона, хотя и есть тревога за будущее.

«Да, мне страшно. Ведь я не знаю, чего ждать от властей, от милиции, – говорит женщина. – Я раньше всегда уважала милицию. У меня папа был следователем. Я, когда видела милицию на улице, чувствовала себя спокойнее, так как понимала, что здесь со мной ничего не случится – милиция меня защитит. Но теперь я больше не уважаю их. И на улицах боюсь не бандитов, а милицию. Да впрочем, милиционеры и стали у нас бандитами, как в тех самых 90-ых, которыми нас пугают».

По мнению Екатерины, белорусы не должны сдаваться, даже если кажется, что победа еще очень далеко.

«Да, сейчас все козыри в руках государства, силовиков – на них работают законы, суды, у них оружие. Но я уверена, что это не будет тянуться вечно, – считает Екатерина. – Мы не должны останавливаться. Ведь как же те, кто погиб за эти полтора месяца, которых убили за стремление к свободе? А как себя будут чувствовать политзаключенные? За что тогда погиб Тарайковский и сидит Тихановский? Получится, что они боролись ни за что, если мы остановимся».

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