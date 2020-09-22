Космический спутник РФ сгорел в атмосфере

Космический спутник РФ сгорел в атмосфере4
- 22.09.2020, 11:02
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Спутник Монитор-Э1 был запущен в космос в августе 2005 года.
Российский спутник Монитор-Э1 сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на данные командования воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD, пишет «Корреспондент».
Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 130 на 142 км. Ранее в Роскосмосе сообщили, что Монитор-Э1 22 сентября с 03:18 до 10:26 по московскому времени должен войти в плотные слои атмосферы.
Вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов крайне мала, подчеркнули в Роскосмосе.
Спутник Монитор-Э1 был запущен в космос в августе 2005 года с военного космодрома Плесецк. После его выхода на орбиту связь сразу удалось установить только через сутки.
В октябре того же года аппарат вошел в неориентированный режим из-за проблем с управлением. Через месяц эта проблема была решена. Эксплуатация спутника была прекращена в 2011 году.