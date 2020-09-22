На марше в Минске каратели задержали Александру Гущу, девушку без кистей рук 7 22.09.2020, 11:07

9,266

Фото: ТАСС

История восстановившейся после пожара Александры в свое время потрясла белорусов.

Александра Гуща была практически на всех женских маршах белорусской революции. На акции она приходит в непривычных для обывателя нарядах. Все дело в том, что девушка увлекается японской культурой. Платье, которое было на ней в субботу, — это «нестандартный стиль японской уличной моды, придуманный в Токио в 1990-е», пишет tut.by.

Александра Гуща — это та самая Саша, которая в 11 месяцев пострадала во время пожара. Ее история объединила многих людей, деньги ей на лечение собирали всем миром. После трагедии родным девочки сообщили: вероятность того, что их дочь выживет, — 3 процента, но Саша справилась. Ей сделали 39 операций, сейчас ей 33 года. У Саши нет пальцев на кистях, но она — старший технический писатель в крупной IT-компании. Работает с документацией на английском языке.

— На марши я старюсь одеваться так, чтобы доминировали красные и белые цвета, — рассказывает Саша. — Платье, в котором я была в субботу, японского бренда. Оно выпущено в 2010 году. Можно сказать, эксклюзивное, поэтому я рада, что при задержании оно не помялось, и не порвалось.

В тот вечер (суббота 19 сентября — ред.) Сашу задержали впервые. В сцепке она оказалась рядом с близкой подругой. Приятельницу ударили по голове. Увидев это, Александра начала кричать, брыкаться и, видимо, задела кого-то из силовиков.

— В ответ меня несколько раз пнули по ноге и выдернули из сцепки, — возвращается к тем событиям собеседница. — В этот момент женщине, находившейся неподалеку, стало плохо, она упала. Инстинктивно я хотела бросится помочь, кричала: «Человеку плохо», но меня подняли и понесли в автозак.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Они видели, что вы — человек с особенностями?

— С товарищем [омоновцем], который вытянул меня из сцепки, мы какое-то время стояли на расстоянии вытянутой руки. Смотрели друг другу в глаза, — вспоминает Саша. — Я запомнила, что они у него были карие, и реакции в них — ноль. Ему было все равно, кто я, и что со мной.

В субботу участницу акции доставили в Советское РУВД. До того как отключить телефон, Саша успела отправить сообщения маме и друзьям.

— В РУВД сотрудники записали наши данные, сняли на видео и сказали: тех, у кого это первое задержание, отпускают, — описывает тут ситуацию Александра. — Никаких протоколов я не видела, ничего не подписывала. Единственное — меня, как и других девушек, предупредили: при повторном задержании мы так легко не отделаемся.

Ближе к десяти вечера Александра вышла из милиции. Первое, что она сделала дома: стала звонить друзьями и родным: хотела предупредить — с ней все хорошо.

— Первый человек, кому я набрала, была мама. Я очень переживала, как она восприняла мое сообщение из автозака, волновалась, что она очень нервничает, — продолжает собеседница. — И вот включается видеосвязь, и я вижу: мама улыбается. Рассказывает, что видела, как меня — хрупкую, да еще с инвалидностью — тянут три человека. Сказала, что я молодец, и она мной гордится. Даже сейчас, когда я вспоминаю нашу беседу, у меня подступают слезы. Мы с друзьями обсуждали, насколько тяжело, когда близкие, особенно родители, не разделяют твои взгляды. И какая это удача, когда родные тебя поддерживают. Мне повезло: моя мама — это мой источник силы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».