В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд
- 22.09.2020, 11:27
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За прошедшие сутки в стране COVID-19 диагностировали у рекордного количества человек.
В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд: впервые за сутки было выявлено более 200 новых случая, пишет «Новое время».
За прошедшие сутки в стране коронавирус диагностировали у 218 человек, два пациента умерли.
Всего в Грузии количество инфицированных выросло до 3913, 22 человека умерли.
Выздоровели за сутки еще 40 человек. Общее их количество составляет 1574.