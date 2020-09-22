закрыть
22 сентября 2020, вторник, 13:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд

  • 22.09.2020, 11:27
  • 2,572
В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд

За прошедшие сутки в стране COVID-19 диагностировали у рекордного количества человек.

В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд: впервые за сутки было выявлено более 200 новых случая, пишет «Новое время».

За прошедшие сутки в стране коронавирус диагностировали у 218 человек, два пациента умерли.

Всего в Грузии количество инфицированных выросло до 3913, 22 человека умерли.

Выздоровели за сутки еще 40 человек. Общее их количество составляет 1574.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич
Режим Лукашенко обречен
Режим Лукашенко обречен Андрей Зубов
Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип