В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд 22.09.2020, 11:27

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За прошедшие сутки в стране COVID-19 диагностировали у рекордного количества человек.

В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд: впервые за сутки было выявлено более 200 новых случая, пишет «Новое время».

За прошедшие сутки в стране коронавирус диагностировали у 218 человек, два пациента умерли.

Всего в Грузии количество инфицированных выросло до 3913, 22 человека умерли.

Выздоровели за сутки еще 40 человек. Общее их количество составляет 1574.

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