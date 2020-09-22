Ученые обнаружили микроорганизмы, которые старше самой Земли 4 22.09.2020, 11:34

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Их нашли во Франции внутри упавшего метеорита.

Ученые планируют опубликовать снимки окаменевших микроорганизмов, которые могли существовать во время зарождения Солнечной системы, еще до формирования планет. Их обнаружили внутри метеорита под названием Оргей, упавшего во Франции в 1864 году, пишет lenta.ua.

Следы органики внутри космической глыбы нашли практически сразу. Но в XIX веке ученые не могли точно определить их возраст и происхождение.

В рамках нового исследования представители Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали снимки микроорганизмов при помощи электронного микроскопа. Они выявили магнитотактики (организмы, возникающие только при наличии магнитного поля и воды). Также среди открытий – формы, похожие на прокариотов (доядерные одноклеточные организмы) и панцирных амеб, альвеоляты, протисты и одноклеточные водоросли.

По словам ученых, их работа служит доказательством теории панспермии – согласно ей, жизнь зародилась далеко в космосе и путешествовала по Вселенной на кометах и астероидах, а затем оказалась на нашей планете. Следы органики встречаются во всех метеоритах, которые сформировались из первичного вещества Солнечной системы. Значит, они существовали еще до появления самой Земли, а может быть, их история даже длиннее.

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