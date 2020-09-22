Чемпионка мира по фристайлу: Пора применить в жизни настоящие качества спортсменов 22.09.2020, 11:36

2,242

Александра Романовская

Александра Романовская призвала спортсменов Беларуси бороться за свободу и перемены.

Александра Романовская, чемпионка мира — 2019 по фристайлу, опубликовала видеообращение в Свободном объединении спортсменов Беларуси о происходящем в Беларуси после президентских выборов.

— Одним из самых важных качеств любого спортсмена является способность преодолевать свои страхи и неуверенность и двигаться вперед, несмотря ни на что. Пришло время использовать эти качества в реальной жизни.

Нас запугивают, оказывают давление, совершая противоправные действия. Применяют грубую физическую силу. Нарушают права, которыми мы обладаем с рождения. Лишают свободы перемещения по улицам родного города. Наказывают за свободу слова. Смириться — означает отказаться от своего права быть человеком, отдать свою жизнь в жестокие чужие руки. Как можно отмалчиваться в стороне, когда люди рядом с тобой жертвуют всем, чтобы бороться за твои права и твою свободу.

Мы — свободное объединение спортсменов Беларуси. Присоединяйся! — сказала Романовская.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».