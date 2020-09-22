«Не дадим скучать милиционерам» 3 22.09.2020, 12:05

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Как противостоять краже флагов с балконов.

Может, следует массово вывешивать на балконы белые полотнища, ждать съёмщиков, снимать их на камеру, а потом спокойно подавать заявление в милицию на кражу личного имущества. Пусть менты своей прямой работой занимаются, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Все мы уже видели, как снимался «Это не флаг», - пишет житель района станции метро «Пушкинская», - становится ясно, что будут снимать даже простые белые полотнища и без надписей.

Может, следует массово вывешивать на балконы белые полотнища, ждать съёмщиков, снимать их на камеру, особенно лица и номера машин, а потом спокойно подавать заявление в милицию на кражу личного имущества с предоставлением доказательств кто это сделал.

Пусть менты своей прямой работой занимаются. По крайней мере загрузим их дополнительной работой. А потом регулярно делать запрос в МВД о продвижении дела в расследовании.

Не дадим им скучать».

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