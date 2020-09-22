Патологоанатом рассказал всю правду о COVID-19 в Беларуси 2 22.09.2020, 12:08

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Исповедь врача в маске.

В очередном выпуске программы «Без лица» в студии onliner.by побывал врач-патологоанатом. Парадокс, но в такой довольно мрачной и тяжелой профессии преобладают женщины. По признанию героини программы, цинизм иногда помогает, но в целом в морге любить и ценить жизнь намного легче, чем снаружи:

— Наша работа заключается в установлении посмертного диагноза. Чтобы сопоставить его с клиническим диагнозом врачей и подтвердить или найти ошибку. Ошибки врачей бывают, значительные или не очень.

Можно снять врача и даже посадить, но стоит ли одна ошибка упущенной пользы от врача, которую он может принести в будущем многим людям?

У ухода из жизни причина одна — смерть. Восстановить историю болезни не всегда просто, но похоронить по диагнозу можно всегда. В любой профессии существует преступный приказ и спускаемые сверху диагнозы.

Проблема постановки посмертного диагноза от COVID-19 лежит в плоскости доказательной медицины. Чтобы я могла уверенно утверждать причину смерти, нужно найти характерные признаки болезни. Коронавирус слишком быстро появился и стал развиваться. Поэтому у нас очень неуверенный международный консенсус о том, что является характерными признаками смерти при COVID-19.

Что нас удивило относительно вируса: были трупы с подтвержденным COVID-19 и неизмененными легкими. Молодые люди внезапно умирали от инфарктов. Считать ли это смертью от коронавируса? Мы не знали. По мере поступления новой информации ситуация проясняется. Оказывается, что COVID-19 вызывает тромбозы и может считаться причиной смерти в таком случае.

Это не цинизм, а объектное отношение к предмету исследования. Цинизм помогает, но недолго. Иначе он мешает воспринимать жизнь эмоционально. А я каждый день смотрю на смерть и таким образом гораздо более ценю проявление жизни, даже растения.

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