На стенах БНТУ появилось больше правды

На стенах БНТУ появилось больше правды1
- 22.09.2020, 12:20
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Политех просыпается.
Студенты и работники Белорусского национального технического университета самоактивизировались и устроили флешмоб в университете. Теперь на стенах БНТУ стало появляться больше правды, пишет Студенческая инициативная группа.
«Такие креативные листовки и записки наши ребята стали оставлять в коридорах и аудиториях.
Всех не отчислят, не уволят и не посадят! Нас не сломить и не запугать! БНТУ - вы невероятные, подключайтесь и продолжайте в том же духе!
Будьте на шаг впереди администрации ВУЗа!»