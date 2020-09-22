В Гомеле задержали сына политзаключенной Татьяны Каневской 22.09.2020, 12:32

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Татьяна Каневская

Фото: tut.by

Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Сегодня утром в Гомеле задержали старшего сына активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках». Об этом tut.by сообщил его брат Алексей.

— Папа с братом подъезжали к месту работы, но им преградил дорогу красный микроавтобус. Вышли люди в пятнистой форме и в масках, скрутили руки и затолкали брата в бус. С ними был один человек в штатском. Он предъявил отцу удостоверение. За что задерживают, не сказали. Пообещали, что в течение двух часов сообщат подробности. Но уже прошло больше времени, а мы так и не знаем, где Саша, — говорит Алексей.

В пресс-службе УВД оперативный комментарий получить пока не удалось.

Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Она — одна из белорусов, признанных в эту кампанию политзаключенными, одна из пяти на данный момент женщин в этом списке (еще там Мария Колесникова, Лилия Власова, Светлана Купреева, Юлия Шардыко; недавно на свободу вышла Елена Карагачева, которая тоже была в списке).

Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.

Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).

Дома ее ждут четверо сыновей — 13-летний Георгий, Дмитрий, Алексей, Александр — и муж Николай Вадимович.

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