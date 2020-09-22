Астрономы нашли похожую на Землю «пи-планету»
- 22.09.2020, 12:55
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Планета вращается вокруг своей звезды за 3,14 дня.
Астрономы с помощью данных, собранных телескопом «Кеплер», обнаружили необычную планету. Она совершает оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня, а ее радиус похож на радиус Земли, сообщает «Популярная механика».
Планета получила обозначение K2−315b. Ее радиус составляет 0,95 земного. Масса звезды, вокруг которой вращается небесное тело, в пять раз меньше, чем у Солнца. Планета совершает оборот вокруг светила за 3,14 дня, двигаясь на скорости 81 километр в секунду.
Массу планеты астрономы еще не определили, но считают, что она тоже напоминает земную. Вероятно, «пи-планета» непригодна для жизни, поскольку располагается слишком близко к звезде. Температура на ней может достигать 177 градусов Цельсия.
В дальнейшем ученые хотят лучше изучить планету с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».