На акцию белорусской диаспоры в Вене принесли чучело Лукашенко 2 22.09.2020, 13:03

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Участники акции призвали к новым выборам в Беларуси.

Как сообщили сайту Сharter97.org, 20 сентября в самом центре Вене прошел очередной митинг солидарности с народом Беларуси.

В ходе акции прозвучали призывы к проведению честных выборов, были собраны подписи под петицией в посольство Кипра, в которой изложены требования не блокировать санкции против Лукашенко.

Также на акцию принесли чучело кровавого диктатора.

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