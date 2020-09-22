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На акцию белорусской диаспоры в Вене принесли чучело Лукашенко

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  • 22.09.2020, 13:03
  • 1,533
На акцию белорусской диаспоры в Вене принесли чучело Лукашенко

Участники акции призвали к новым выборам в Беларуси.

Как сообщили сайту Сharter97.org, 20 сентября в самом центре Вене прошел очередной митинг солидарности с народом Беларуси.

В ходе акции прозвучали призывы к проведению честных выборов, были собраны подписи под петицией в посольство Кипра, в которой изложены требования не блокировать санкции против Лукашенко.

Также на акцию принесли чучело кровавого диктатора.

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