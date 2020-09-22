«Люди с совестью откалываются от вертикали и силовых структур» 22.09.2020, 13:25

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Сопротивление режиму нарастает.

Политический обозреватель Александр Класковский написал в своем телеграм-канале о том, почему держать ситуацию в стране под контролем Лукашенко будет все труднее:

— Лукашенко в очередной раз потоптался по приватизации и велел обратить внимание на «воспитательный процесс» в вузах, — комментирует картину дня Александр Класковский. — Сентенции на этот счет прозвучали при рассмотрении кадровых вопросов. И навеяны они, надо думать, нынешним острейшим внутриполитическим кризисом…

Казенная экономика — черт с ней, что неэффективная — важна для него в плане политического выживания.

Можно предположить, что сейчас власти не только законсервируют госсектор, но и еще сильнее зажмут уже сформировавшийся бизнес (не трогая, конечно, своих людей). Мы уже видим, как мстят компаниям, руководители которых хоть как-то выказали солидарность со сторонниками перемен, помогали репрессированным.

Вообще отношение к буржуазии у белорусского правителя сродни ленинскому. В интервью российским журналистам 8 сентября он заявил: «У нас появились буржуйчики, богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше. Эти категории появились, неплохо живут. И что им захотелось? А им захотелось власти».

Действительно, за время правления Лукашенко даже в жестких условиях его модели и структура экономики, и социальная структура общества заметно изменились. И Лукашенко в принципе прав: чем больше людей, которые создают свое благополучие, не рассчитывая на казенную пайку, тем сильнее в обществе потребность в переменах. Предпринимателям, среднему классу, творческой интеллигенции и другим продвинутым категориям населения для нормальной работы, самореализации, ощущения полноты жизни нужны права и свободы.

Впрочем, не только им. В эти бурные месяцы на протесты выходят и работяги, и пенсионеры. Причем не за копейку, а именно с политическими требованиями. Видно, что анахроничный жестокий режим достал уже не только «буржуйчиков». Более того, люди с совестью откалываются и от вертикали, силовых структур, не желая отождествлять себя с репрессивной системой.

Консервация экономической модели, репрессии, чистки, выдавливание неугодных из страны призваны спасти власть Лукашенко. Да, так, вероятно, можно на какое-то время сбить протестную волну. Но эти методы никак не снимают причин конфликта между режимом и значительной частью общества. Напротив — обостряют антагонизм.

Общество проснулось, показало высокую степень гражданской и политической зрелости. Белорусы сейчас совсем другие. Сопротивление человеческого материала нарастает. И держать страну под контролем будет все труднее.

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