Экспорт нефтепродуктов из Беларуси обрушился почти на 40% 3 22.09.2020, 14:12

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В стоимостном выражении падение доходов составило целых 60%.

Беларусь в январе-июле 2020 года экспортировала 3,78 млн тонн нефтепродуктов, что на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Интерфакс».

При этом в июле экспорт нефтепродуктов составил почти 780 тыс. тонн, что свидетельствует о постепенном восстановлении объемов внешних поставок, которые 2018-2019 годах были близки к 1 млн тонн нефтепродуктов в месяц.

В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов упал на 61,8% - до $1,2 млрд. Средняя цена экспорта за 7 месяцев 2020 года составила $317,3 за 1 тонну, что на 37,8% меньше по сравнению с показателем за январь-июль 2019 года.

В структуре экспорта поставки в Украину составили 1,58 млн тонн (снижение на 10,9%) на сумму $614,8 млн (снижение на 43,1%), в страны ЕС - 493,3 тыс. тонн (снижение на 59,2%) на $143 млн (снижение на 75,8%), в Великобританию - 1,45 млн тонн (снижение на 52,8%) на $343,5 млн (снижение на 75,2%).

По данным Белстата, экспорт добываемой на территории Беларуси нефти в январе-июле снизился на 32,7% - до 507 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 63%, до $126,1 млн.

Резкое снижение экспорта нефтепродуктов из Беларуси в текущем году объясняется практически полным отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале. В этих условиях весь объем добываемой на территории Беларуси нефти был направлен на переработку на местных НПЗ. Регулярные поставки сырья из РФ на белорусские НПЗ возобновлены с апреля.

В 2019 году экспорт нефтепродуктов из Беларуси снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,52 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи составил 1,65 млн тонн (рост на 0,6%).

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