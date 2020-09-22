Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора 3 22.09.2020, 14:28

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Фото: tut.by

Они предлагают 27 сентября провести Марш 97%.

Ряд белорусских телеграм-каналов опубликовал заявление представитеоей микрорайнов белорусских городов и ряда стачкомов.

Сайт Charter97.org приводит текст заявления полностью:

— 9 августа абсолютное большинство граждан Беларуси проголосовало против диктатора Лукашенко, за Светлану Тихановскую. Перепуганная власть решила сфальсифицировать выборы. Мы ответили мощным протестом. Этот протест продолжается уже полтора месяца, его участниками стали все жители страны - от небольших деревень до Минска.

Каждый день мы выходим на уличные акции, проводим марши и встречи в микрорайонах своих городов, флешмобы и партизанские акции. Каждые выходные сотни тысяч белорусов собираются в центре своих городов и демонстрируют желание жить в свободной стране.

Героизм, самоорганизация и смелость нашего народа удивили весь мир.

Мы показали, что нас - подавляющее большинство. Теперь нужно идти дальше и добиваться выполнения наших законных требований - освобождения всех политзаключенных, отставки Лукашенко и проведения честных выборов. Для этого нужна максимальная концентрация сил, увеличение масштабов протеста и решительные действия.

Марш справедливости показал, чего больше всего боится слабая и трусливая власть - наших сильных и скоординированных действий в центре наших городов.

Диктатор хочет выиграть время, чтобы сохранить свою власть, рассчитывает, что протест затухнет. Мы не допустим этого.

Мы - представители групп сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси. Мы все разные, но у нас одна цель - освобождение страны.

Мы предлагаем начать Генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.

Что для этого нужно?

Тотальное распространение информации о Марше. Листовки, стикеры, граффити, любая наглядная агитация должна появляться каждый день во всех доступных местах.

Ноу-хау белорусских протестов - группы сопротивления в микрорайонах и кварталах. Каждый день нам нужно говорить с соседями, которые пока еще не выходят на протест, приглашать их на Марш.

Использовать все возможности, которые дает интернет. Информация о Марше должна быть во всех соцсетях и локальных чатах.

Мы обращаемся ко всем телеграм-каналам, блогерам, СМИ. Мы благодарим за помощь и поддержку и просим максимально широко распространить информацию о Марше.

Мы просим наших соотечественников, всех друзей свободной Беларуси проводить акции у посольств не только нашей страны, но и России. Путин должен понять, что поддержка Лукашенко недопустима.

Креатив белорусов во время акций протеста поражает. Давайте используем его для того, чтобы придумать новые способы донесения информации о Марше.

Начинаем Генеральное наступление. Жыве Беларусь!

Народная инициатива «Генеральное наступление»:

Елена, м-н улицы Мавра, Минск

Олег, м-н Каменная Горка, Минск

Belarus Freedom, Малиновка 4, 5, Минск

Павел, м-н Лошица, Минск

Александр, м-н Михалово, Минск

Александр, м-н Чижовка, Минск

Дмитрий, м-н Захарова, Минск

Сергей, район ст. м. «Могилевская», Минск

Андрей, м-н Сухарево, Минск

Дмитрий, м-н Серебрянка, Минск

Анжелика, м-н Уручье, Минск

Сергей, м-н Ангарская, Минск

Игорь, м-н Малиновка 7, 8, Минск

Алекс, м-н Юго-Запад, Минск

Андрей, м-н Слепянка, Минск

Стас, м-н Брилевичи, Минск

Иван, БГУИР

Мярэжа, БГУКИ

Диана, БНТУ

Василий, Могилев

Евгений, Новополоцк

Валентин, Минский район

Альгерд, Гродно

Алексей, Гомель

Ирина, Брест

Вероника, Жлобин

Василий, Смолевичи

Макс, Борисов

Сергей, Лида

Олег, Слуцк

Алексей, стачком МАЗ

Андрей, стачком «Гродно Азот»

Авторы обращения приглашают всех сторонников перемен присоединяться к инициативе.

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