В Чехии из-за коронавируса ограничат работу баров и ресторанов 22.09.2020, 14:38

Также может сократиться лимит людей на массовых мероприятиях.

Об этом сообщает сайт Сharter97.org со ссылкой на Минздрав Чехии.

Ресторанам и барам придется закрываться в 22:00.

Вероятно, сократится лимит на количество людей на массовых мероприятиях. На открытых площадках будет разрешено собирать не более 100 человек, а в помещениях - 50 человек.

Соревнования в закрытых помещениях с участием более десяти человек также запрещены.

Напомним, Чехия оказалась на втором месте в Европе по скорости роста количества заражений коронавирусом.

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