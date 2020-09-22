закрыть
22 сентября 2020, вторник, 15:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чехии из-за коронавируса ограничат работу баров и ресторанов

  • 22.09.2020, 14:38
В Чехии из-за коронавируса ограничат работу баров и ресторанов

Также может сократиться лимит людей на массовых мероприятиях.

Об этом сообщает сайт Сharter97.org со ссылкой на Минздрав Чехии.

Ресторанам и барам придется закрываться в 22:00.

Вероятно, сократится лимит на количество людей на массовых мероприятиях. На открытых площадках будет разрешено собирать не более 100 человек, а в помещениях - 50 человек.

Соревнования в закрытых помещениях с участием более десяти человек также запрещены.

Напомним, Чехия оказалась на втором месте в Европе по скорости роста количества заражений коронавирусом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич
Режим Лукашенко обречен
Режим Лукашенко обречен Андрей Зубов
Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип