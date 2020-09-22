Многодетные белоруски - властям: Каким садистом надо быть, чтобы додуматься до такого?8
- 22.09.2020, 15:06
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Матери в видеообращении пристыдили лукашистов.
Многодетные матери записали видеообращение к находящимся у власти людям с призывом прекратить давление на родителей угрозами забрать детей.
Недавно начальник отдела надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Алексей Подвойский заявил, что за участие несовершеннолетних в массовых акциях им самим и их родителям грозит административная ответственность: от штрафа до забирания детей из семьи.
Недавно благодаря солидарности сотен белорусов активистке «Европейской Беларуси» Елене Лазарчик удалось отстоять своего шестилетнего сына Артема и забрать его из приюта. Накануне возле приюта прошла массовая акция протеста, на ситуацию с Артемом обратил внимание премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.