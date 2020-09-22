Студенты БГУ выстроились в цепи солидарности в центре Минска 1 22.09.2020, 15:30

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Студенты требуют освободить лидера своего Стачкома.

В центре Минска, возле здания БГУ на улице Ленинградской, студенты юрфака стали в цепь солидарности с их преподавательницей Светланой Волчек, сообщает Charter97.org со ссылкой на независмые телеграм-каналы.

Преподаватель, принимавшая участие в создании Стачкома БГУ, и ее муж Михаил отбывают 15-дневные аресты в изоляторе в Иваново Брестской области.

Еще одна акция солидарности со Светланой Волчек прошла во внутреннем дворике БГУ.

«Светлана — первоначальный создатель Стачкома БГУ. В конце августа ее задержали и арестовали на 15 суток вместе с мужем Михаилом. После освобождения Светлане начали открытым текстом заявлять, что она должна уйти из БГУ», - сказали участники акции.

Студенты журфака БГУ также вышли в поддержку Светланы Волчек.

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