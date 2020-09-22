Студенты БГУИР вышли на Марш cмелых людей 2 22.09.2020, 15:50

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Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «отчислено», студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники вышли на Марш смелых людей. Отметим, что сегодня акции проводят студенты Белорусского государственного и Минского государственного лингвистического университетов.

«БГУИР — место смелых, умных и талантливых людей, которые никогда не будут мириться с таким неуважением и пренебрежением к себе. Опоздать на пару на 10 минут — не страшно, ведь ваши одногруппники опаздывают на 15 суток. Сегодня на паре вы не досчитались нескольких человек, а завтра могут не досчитаться вас.

Сейчас то время, когда нельзя молчать, когда важна позиция и участие абсолютно каждого, ведь жертвы, которые понесли ваши товарищи, не должны быть напрасными.

Мы должны показать, что нас нельзя задавить, вызывая на разговоры и угрожая протоколами!

Равнодушие давит, сажает и... убивает.

Время смелых, а не трусов! Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении студентов.

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