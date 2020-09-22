Известные спортсмены — чиновникам: Завтра ваши фамилии будут звучать во всех СМИ 9 22.09.2020, 16:27

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Народные чемпионы ответили на давление со стороны власти.

Главный тренер гандбольного "Витязя" Константин Яковлев, футбольный наставник Василий Хомутовский, трехкратный призер Олимпиады в плавании Александра Герасименя, легкоатлет Андрей Кравченко, волейболист Артур Удрис, самбист Степан Попов, кикбоксер Иван Ганин, баскетболистка Елена Левченко, фристайлистка Александра Романовская, пятикратный лучший баскетболист Беларуси Егор Мещеряков выступили с видеообращением к руководителям белорусского спорта, сообщает "Прессбол".

- Чиновники белорусского спорта, пришло время обратиться и к вам. Не за закрытыми дверями, как вы любите, а публично, чтобы знали все. Вы приходите к честным спортсменам и угрожаете им. Давите, запугиваете, заставляете забирать свои подписи и отказываться от своих слов. При этом сами трясетесь, боясь потерять свое тепленькое кресло. Мы-то это видим.

Вы угрожаете здоровью наших семей и детей. Значит, завтра ваши фамилии будут звучать во всех СМИ. Потому что мы говорим и будем говорить правду открыто — так, как есть. Страна узнает про каждого Максима, который будет звонить на наши телефоны.

Мы не забираем свои слова обратно, потому что это ваши трусливые методы. Убирая голос одного спортсмена, знайте, что на его место придут двое. А вместо двух — четверо.

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