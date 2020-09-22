Как обычные белорусы победили ОМОН, коммунальщиков и режим 22.09.2020, 16:45

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Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Маленькие победы каждый день.

Белорусы продолжают каждый день не просто отстаивать свою свободу, но и одерживать маленькие победы над силовиками и режимом, пока он строит из себя непобедимого. The Village Беларусь вспомнил несколько веселых случаев из летне-осеннего протестного сезона, когда белорусы сделали силовиков, коммунальщиков и другие столпы режима.

Бчб-погоня за омоновцами

Главный мем марша — парень с бчб-флагом, который пустился в погоню за отрядом силовиков. Несмотря на то, что в конце полной версии этого видео раздраженный омоновец прогоняет преследователя, пригрозив ему автоматом, поступок неизвестного белоруса выглядит смело, забавно и воодушевляюще.

Нина Багинская, победившая ужас автозака

«Ужас автозака» все еще преследует тех немногих белорусов, которые в нем пока не были. Силовики об этом, конечно же, знают и время от времени украшают городской пейзаж автозакопробегами — чтобы мы о них помнили и боялись. Но система уже дает сбой: автозаки перестают пугать людей, и в соцсетях все чаще проскакивают идеи «а что если нам всем добровольно выстраиваться к ним в очереди». На фотографиях с субботнего женского марша мы видим десятки смелых и гордых белорусок, которые со стоическим спокойствием следуют к мрачной машине. А некоторых из автозака силовикам и вовсе приходится выгонять, как это случилось с Ниной Багинской.

Нину задержали в субботу на женском марше, по дороге к автозаку уже традиционно отобрали бчб-флаг. Оказавшись на ступеньках серой, как воскресенье омоновца, машины, Нина требовала, нет, не выпустить ее, а немедленно вернуть «сцяг». Багинскую вместе со всеми привезли к РУВД, хотели было вывести, но 73-летняя женщина «захватила» автозак и заявила, что никуда не пойдет, пока ей не вернут ее флаг. По словам Нины, силовики ее «выманили», пообещав, что флаг «поищут».

Женщины отбили мужчин у силовиков

Умение отбивать мужчин у силовиков — новая суперспособность белорусок, открывшаяся у них этим летом. Благодаря женщинам некоторые мужчины (в том числе наш фотограф Евгений Ерчак) поехали с протестов домой, а не на Окрестина. Сложно сказать, почему именно женщина, вступающаяся за мужчину, обезоруживает и дерзкого тихаря и безликую «оливку». Возможно, в методичке силовиков просто нет инструкции, как отбить мужика у женщины.

Все восхищены смелостью белорусок, и все же просим вас обращаться с силовиками максимально нежно — иначе спасительная операция может обернуться для вас приличным сроком.

Силовики скребут стену одной трансформаторной будки, а диджеи перемен захватывают все трансформаторые будки города

История «двора перемен» — одна из самых вдохновляющих в нынешнем протестном сезоне, хоть кому-то может показаться, что она про поражение, а не победу — ведь мурал продолжают регулярно скрести и закрашивать, жильцам выписывают космические штрафы за выдуманные нарушения, а Степану Латыпову «шьют» поразительно абсурдное дело. Но история Площади Перемен — это совершенно точно про победу. Ведь пока двое тихарей пытаются соскрести в 15-й раз восстановленный мурал, на других трансформаторных будках города появляются десятки новых. Кроме того, такая благородная работа как охрана и зачистка трансформаторной будки, мы уверены, оказывает мощный психотерапевтический эффект. Только представьте внутренний батл, который в этот момент происходит в мозгу омоновца — вряд ли идеологические мантры помогают этим ребятам заглушить ощущение, что они занимаются какой-то ерундой.

«Каждому омоновцу по трансформаторной будке!» — подходящая строчка для новой программы социальной поддержки силовиков, которую еще пока мог бы успеть выпустить Лукашенко.

Кстати, мы знаем: изначально «диджеев перемен» нарисовали не на трансформаторной будке, а на вентшахте подземного гаража, но люди привыкли говорить «трансформаторная будка». Это как рогоз, который почти всегда называют камышом.

Безоружные женщины и студенты сильнее (быстрее, ловчее) вооруженных ОМОНовцев

Бравые омоновцы настолько самоуверенные в себе ребята, что думают, будто действительно всегда и везде могут эффективно противостоять протестующим. Достаточно просто страшно бегать и страшно кричать, чтобы от тебя в ужасе разбегались. А кто не убежал — слабак и бегает плохо. Но белорусская реальность уже не раз порвала шаблон людям в черном: оказывается, прорвать омоновское оцепление могут обычные студенты. А ведь их этому никто не учил.

Флаг убегает от силовиков, силовики убегают от владельцев флага

Где-нибудь в Японии про это уже бы нарисовали комикс (а также сняли мультсериал, выпустили компьютерную игру, чехол для телефона и суши со вкусом БЧБ-флага), а у нас пока только снимают короткие, но очень мотивирующие ролики о том, как флаг убегает от приехавших его снимать силовиков. Не сам, конечно, убегает: это жители жилого комплекса «Каскад» обрезают трос в тот момент, когда коленчатый подъемник спасателей поднимается к этому самому тросу с тремя флагами на нем (и, конечно, поднимается не для того, чтобы спасти флаги от ветра и дождя).

А в другой раз жители того же «Каскада» начали прогонять силовиков, снимавших флаг, что тем пришлось убегать восвояси.

В прошлом году мурал «Цифровой мир» в Каменной Горке признали лучшим в мире, но сейчас речь не про него. Хотя тоже про настенную живопись из Каменной Горки. На стене трансформаторной подстанции нарисовали один из вариантов любительского флага микрорайона: БЧБ-флаг с горами посередине (флаг сгодится также для Солигорска, Светлогорска, Горок и Золотой Горки). Потом пришли коммунальщики и попытались его закрасить. «Я человек простой, — думает типичный начальник ЖЭСа. — Вижу БЧБ-флаг — отправляю своих людей дорисовать зеленую полосу». И на этот раз стена превратилась бы в красно-зеленый ЖЭС-арт, но не тут-то было. Как сообщает «Чай з варэннем», мурал обработали гидрофобным составом, из-за которого свежая краска на него не ложится. Что ж, коммунальщики все же попытались как могли «испортить» художество, но что-то пошло не так, и пейзаж стал только лучше: на нем появились зеленая травка и мирное голубое небо. А в комментариях к твиту теперь обсуждают, как можно сделать такой состав в домашних условиях.

Жители Каменной горки обработали БЧБ-мурал специальным составом и работники ЖКХ не смогли его закрасить.



Дорисовали облачка и траву ^_^ pic.twitter.com/ijfkW1i9bd — Чай з варэннем (@belteanews) September 17, 2020

Стена, которая не дает себя закрасить

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