Как украинские депутаты голосовали за непризнание выборов в Беларуси 2 22.09.2020, 16:56

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Фото: УНН

Заявление поддержали 228 народных депутатов.

В заявлении говорится, что парламент не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни честными. Они прошли с существенными нарушениями и не отражают реального волеизъявления граждан.

Заявление поддержали 228 народных депутатов, 28 выступили «против», 21 – воздержался, 68 – не голосовали.

«Слово и дело» посмотрело, как депутаты отдавали голоса за постановление.

Заявление Верховной рады по выборам в Беларуси поддержали 228 нардепов. Ни одного голоса не дала ОПЗЖ.

Фракция «Слуга народа» дала 151 голос «за», 4 депутата выступили «против», 17 – воздержались, 33 – не голосовали и 42 – отсутствовали. «Европейская солидарность» практически всем составом проголосовала «за», один депутат не голосовал и один – отсутствовал.

«Батькивщина» дала 15 голосов «за», 2 – не голосовали и 7 – отсутствовали. Большинство депутатов от «Голоса» также поддержали постановление. В группе «За майбутнє» только 6 депутатов голосовали «за», 9 – не голосовали и 9 – отсутствовали.

В группе «Довіра» заявление по Беларуси поддержали 7 нардепов, 2 – воздержались, 7 – не голосовали и 4 – отсутствовали. Внефракционные депутаты дали еще 7 голосов «за», 2 были «против», 2 – воздержались, 6 – отсутствовали и один не голосовал.

Ни одного голоса за заявление не дала только «Оппозиционная платформа – За жизнь»: половина фракции голосовала «против», 14 депутатов не голосовали и 8 – отсутствовали.

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