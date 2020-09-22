Координатор штаба Навального: Алексей жив во многом благодаря Меркель 8 22.09.2020, 17:10

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Алексей Навальный

После лечения в Берлине российский оппозиционер вернется в Москву.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью DW координатор штаба Алексея Навального Леонид Волков.

В эвакуации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из России в Берлин ключевую роль сыграла канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Алексей Навальный во многом жив благодаря ее вмешательству", - заявил в эксклюзивном интервью координатор штаба Навального Леонид Волков. По его словам, сторонники оппозиционера смогли переправить из Омска в Берлин "большой список" личных вещей Навального, которые были переданы немецким врачам для дальнейших исследований. Часть этих вещей были на борту лайнера медицинской авиации, доставившего Навального в Берлин 22 августа; остальные вещи были переправлены в Берлин "другими путями".

Окончательная стоимость курса лечения и реабилитации Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите" станет известна только после завершения терапии - как и то, из каких средств будут оплачиваться услуги немецких врачей, утверждает Леонид Волков. "Мы так или иначе сможем собрать эти средства", - заверил он. После лечения в Берлине Алексей Навальный вернется в Москву: “Никто из тех, кто его знает, не может представить ничего иного". Волков напомнил, что нынешнее покушение на Навального - "самое опасное, но далеко не первое".

Отправленные в Германию запросы Генпрокуратуры РФ о правовой помощи Волков назвал "частью лаврово-песковской пиар-кампании". Эти запросы, как он отметил, написаны таким образом, "чтобы дать пищу" прокремлевским СМИ.

Отравление Алексея Навального

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", - заявил он 3 сентября.

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