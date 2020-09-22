«Если протестуют все, то силовики не смогут ничего сорвать»
- 22.09.2020, 17:18
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Сегодня белорусские студенты провели акции солидарности.
«Наш универ сегодня приятно удивил, - пишет студент журфака БГУ в телеграм-канале «Баста!». - Раньше протестовали лишь пару факультетов, сегодня прошло три акции как на территории, так и рядом.
Отдельное спасибо за поддержку нашим преподавателям.
Для нас две недели назад примером стал МГЛУ, когда студенты стали выходить каждый день в поддержку своих задержанных одногруппников. Теперь выходят уже и БГМУ, и БГУ, и БНТУ, и БГТУ, и другие. Надеемся, такому примеру последуют и остальные вузы. Ведь если протестуют все, сил на то, чтобы сорвать акции у силовиков не хватит».