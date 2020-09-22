В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги

В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги1
- 22.09.2020, 17:42
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Также машина научилась двигать руками и туловищем.
Японский парк развлечений Gundam Factory Yokohama протестировал свою главную «фишку» — гигантскую меху Gundam. Восемнадцатиметровая копия робота RX-78 из популярной аниме-франшизы показала несколько жестов и сделала первые пробные шаги, пишет «Популярная механика».
Образ гигантского робота основан на вымышленном пилотируемом роботе RX-78−2 Gundam, который впервые появился в аниме 1979 года «Mobile Suit Gundam». За более чем сорок лет существования франшиза Gundam «разрослась» от ТВ-сериала до серии игрушек, десятка полнометражных аниме и аниме-сериалов, а также нескольких успешных видеоигр.
На видео, опубликованном пользователем Twitter под ником Catsuka, можно наблюдать как машина двигает руками и туловищем, а затем — опускается на колено. Важно отметить, что скорость видео увеличена в четыре раза.
Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020
На видео ниже попали инженеры парка развлечений. На контрасте можно получить представления о реальных размерах робота.
観客席にロックオン！ pic.twitter.com/vvh52rJn5K— なんちゃん（祝ガンプラ40周年） (@nansei2) September 20, 2020
Возможно, движения машины слишком медленные, но Gundam — все еще поразительное достижение инженерной мысли. В Японии уже появлялись полноразмерные копии Gundam, но эта копия — первая, которая может двигаться. В течение года робот весом 25 тонн будет стоять в порту Иокогамы, к югу от Токио. Дебютировать машина должна была в октябре, во время открытия парка развлечений, но из-за пандемии строительство парка приостановилось. Когда он откроется — неизвестно.