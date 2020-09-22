Белорусская промышленность погрузилась во мрак просрочек 2 22.09.2020, 17:49

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Среди видов деятельности по объему просрочки сопоставимо разве что сельское хозяйство.

В 2020 году чиновники занимаются тем, что рефинансируют долги промышленных предприятий. Однако на счетах все равно остаются миллиарды токсичных долгов, пишет сайт banki24.by.

Промышленность охватывает почти половину просроченных долгов всех крупных и средних предприятий Беларуси. На 1 августа совокупный «мусорный» долг составил 10,154 млрд BYN, а обязательства одной промышленности — 4,766 млрд BYN.

Среди видов деятельности по объему просрочки сопоставимо разве что сельское хозяйство. У аграриев даже после применения многочисленных мер господдержки осталось 2,915 млрд BYN «мусорных» обязательств.

Внутри промышленности больше всего проблемных долгов собрал пищепром (1,145 млрд BYN). Также крупные просроченные обязательства имели металлурги (567,7 млн BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (561 млн BYN), производители транспорта (533,4 млн BYN) и машиностроители (514,6 млн BYN).

Суммарные обязательства делятся на кредиторку и долги по кредитам и займам. Так вот, к 1 августа просроченная кредиторка в промышленности составила 3,327 млрд BYN, а просрочка по кредитам и займам — 1,439 млрд BYN.

Лидерами по объему просроченной кредиторки в промышленности выступают пищепром (751,7 млн BYN) и металлурги (502,4 млн BYN). При этом у металлургов просрочены 23,9% кредиторских долгов, а у пищевиков — 18,4%.

Основная часть просроченной кредиторки — это расчеты в пределах Беларуси (2,473 млрд BYN). Первые места занимают все те же отрасли: пищепром (668,5 млн BYN), производители транспорта (290,1 млн BYN) и металлурги (260,2 млн BYN).

Просроченные кредиты и займы концентрируются в следующих отраслях — пищепром (392,8 млн BYN), производители неметаллических продуктов (271,6 млн BYN), машиностроение (181,5 млн BYN).

Много должны и самим предприятиям промышленности. Такая просроченная задолженность называется дебиторской. На 1 августа белорусским промышленникам не заплатили за поставки на 4,391 млрд BYN. Доля проблемных обязательств в дебиторке составила 19,1% (почти каждый пятый рубль).

Основные неплатежи опять-таки накоплены внутри страны. На 1 августа внутренняя просроченная кредиторка составила 3,720 млрд BYN, а ее удельный вес во всей внутренней дебиторке — 22,5%.

Массовые неплатежи плохо сказываются на прибыли промышленности. За 7 месяцев чистая прибыль в этой сфере упала в 2,8 раза до 1,729 млрд BYN. А вот чистые убытки убыточных компаний, наоборот, подскочили в 6,1 раза до 1,674 млрд BYN. Доля убыточных организаций в промышленности выросла с 18,3% в 2019 году до 22,5% в 2020-м.

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