Путин обсуждал с Лукашенко судьбу Виктора Бабарико 21 22.09.2020, 18:05

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Такое заявление сделал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» сообщил, что Лукашенко обсуждал вопрос Бабарико с Путиным на переговорах в Сочи.

«Я абсолютно уверен, что во время переговоров Путина и Лукашенко судьба лично господина Бабарико (соответственно, и всего его штаба, наверное) была затронута. В каком виде – не знаю. Но то, что Лукашенко видел до выборов и во время них российскую угрозу в лице Бабарико и его штаба – это 100%. Значит, Путин должен был это затронуть. Я думаю, что судьба Бабарико и его соратников стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. Я не думаю – я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим».

Портал tut.by обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать заявление Венедиктова. Песков ответил, что не владеет такой информацией. Вместе с тем он выразил сомнение, что руководитель «Эхо Москвы» может знать об этом, так как встреча руководителей проходила в формате один на один.

Виктора Бабарико задержали 18 июня. 11 июня Департамент финансовых расследований провел обыски в офисах нескольких компаний: «Белгазпромбанка», «ПриватЛизинга», «Кентавра», «Кампари». Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержаны 15 человек.

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